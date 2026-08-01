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Shamli News: सड़क हादसे में किसान हुआ घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में एक किसान मेघराज खेत जा रहे थे, जब एक तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

Shamli News: सड़क हादसे में किसान हुआ घायल

Shamli News: कैराना। खेत जा रहा रेहड़ी सवार किसान पिकअप की टक्कर से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार की प्रात: करीब 11 बजे गांव अलीपुर निवासी मेघराज (40) रेहड़ी लेकर खेत के लिए जा रहा था। इसी दौरान मायापुर रजवाहे की पटरी पर तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा घायल को उपचार के लिए नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

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