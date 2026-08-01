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Shamli News: धान की फसल की सफाई के दौरान किसान को सांप ने डसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: इस्लामपुर घसौली गांव में धान की फसल की सफाई करते समय किसान मेहरबान खां को सांप ने डस लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांधला में भर्ती कराया, फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। गांव में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की जा रही है।

Shamli News: धान की फसल की सफाई के दौरान किसान को सांप ने डसा, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर

Shamli News: कांधला। थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली में खेत में धान की फसल की सफाई कर रहे किसान को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांधला में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना क्षेत्र के गांव इस्लामपुर घसौली निवासी किसान मेहरबान खां शनिवार को अपने खेत में धान की फसल से कूड़ा-कचरा साफ कर रहे थे। इसी दौरान घास-फूस में छिपे एक सांप ने अचानक उनके पैर में काट लिया। घटना के बाद किसान की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में अफरा-तफरी मच गई।

परिजन आनन-फानन में मेहरबान खां को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांधला लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन हालत गंभीर होने पर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सा प्रभारी डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि किसान को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में किसान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है।

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