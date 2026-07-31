Shamli News: आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील को लेकर होगी विद्यालयों की मैपिंग

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Shamli News: थाना क्षेत्र के गांव ब्राह्मखेड़ा में एक किसान ने खेत में बने के देव स्थान को अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। किसान ने दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
Shamli News: थाना क्षेत्र के गांव ब्राह्मखेड़ा में एक किसान ने खेत में बने के देव स्थान को अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ित किसान ने तहरीर देकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव ब्राह्मखेड़ा निवासी नेत्रपाल के खेत गांव के बाहरी छोर पर स्थित हैं। किसान के अनुसार, उन्होंने अपने खेत में पूर्वजों की आस्था से जुड़े देव स्थान बनवा रखे थे। शनिवार सुबह जब वह खेत पर काम करने पहुंचे तो देव स्थान टूटे हुए मिले। यह देखकर किसान स्तब्ध रह गया और उसने परिजनों को मौके पर बुलाया।
घटना की जानकारी
पीड़ित का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर देव स्थान को क्षतिग्रस्त किया है। सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी जुटाई। हालांकि, प्रारंभिक जांच में किसी संदिग्ध का पता नहीं चल सका।
पीड़ित की भावनाएं
नेत्रपाल ने बताया कि ये देव स्थान उनके पूर्वजों की आस्था से जुड़े हुए हैं और इनके क्षतिग्रस्त होने से पूरे परिवार की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने थाना पुलिस को लिखित तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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