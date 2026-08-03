Shamli News: युवक को स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर जानलेवा हमले का आरोप

Shamli News: कांधला। कस्बे में पुरानी पारिवारिक रंजिश को लेकर युवक पर वाहन चढ़ाकर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप सामने आया है। घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने थाना कांधला में तहरीर देकर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला रायजादगान निवासी श्यामों पत्नी सुभाष ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पुरानी पारिवारिक रंजिश के चलते उनके पौत्र पर सुनियोजित तरीके से जानलेवा हमला किया गया। जेठ के परिजनों से लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते पूर्व में भी कई बार उनके पुत्रों और पौत्रों पर हमले किए जा चुके हैं, जिनकी शिकायत पुलिस से की गई थी।

पीड़िता के अनुसार, एक अगस्त की रात करीब 10:30 बजे उनका पौत्र बंटी अपने छोटे भाई सन्नी और मित्र सावन के साथ दिल्ली बस स्टैंड स्थित दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था।आरोप है कि नहरों के बीच स्थित सुपर मेडिकल एजेंसी के पास पीछे से आई बिना नंबर प्लेट की काले रंग की स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक में जानबूझकर तेज गति से टक्कर मार दी। वाहन में करीब पांच लोग सवार बताए गए हैं, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। हादसे में सन्नी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले बुढ़ाना रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय शामली रेफर किया गया। बाद में चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। तहरीर में पीड़िता ने परिजनों व अन्य लोगों पर घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित कर जांच कराने, आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने तथा निष्पक्ष विवेचना कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।