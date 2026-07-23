Shamli News: दो साल बाद जिला अस्पताल में फिर शुरू हुई नेत्र ओटी

Shamli News: शामली। जिला अस्पताल में दो वर्ष बाद नेत्र ऑपरेशन थियेटर का ताला खुला। पहले दिन चार मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ। मरीजों को अब निजी अस्पतालों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नए नेत्र सर्जन डा. मनोज अखौरी के कार्यारंभ से बेहतर उपचार की उम्मीद है।

दो साल बाद जिला अस्पताल में फिर शुरू हुई नेत्र ओटी

Shamli News: शामली। जिला अस्पताल में करीब दो वर्ष बाद गुरुवार को नेत्र ऑपरेशन थियेटर (ओटी) का ताला फिर से खुल गया। पहले ही दिन मोतियाबिंद से पीड़ित चार मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। लंबे समय से नेत्र सर्जरी बंद होने के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था या दूसरे जिलों में इलाज कराना पड़ता था।

नेत्र सर्जरी की वापसी अब अस्पताल में फिर से ऑपरेशन शुरू होने से मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है, और मरीजों में खुशी की लहर है। बता दे की गत करीब दो साल पहले नेत्र सर्जन डा. शबीब के इस्तीफे के बाद से ही जिला अस्पताल में आंखों के ऑपरेशन होने बंद हो गए थे। जिसके बाद विभाग द्वारा शासन से लगातार नेत्र सर्जन की जा रही थी। जिसके बाद गत माह शासन से नेत्र सर्जन डा. मनोज अखौरी को जिला अस्पताल में सीएमएस के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि करीब एक माह से डा. मनोज अखौरी विभागीय कार्यो में व्यस्थ होने के कारण मोतियां बिन्द के मरीजों के ऑपरेशन नही कर पा रहें थे। लेकिन शुक्रवार से जिला अस्पताल की नेत्र ओटी का ताला खुल गया है। जिसके चलते फिर से शुरू हुई नेत्र ओटी में पहले दिन ही चार मरीजों के सफल ऑपरेशन किए गए।

मरीजों की संख्या और उपचार डा. राजकुमार ने बताया कि जिला अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजा आखों के रोग से ग्रस्त जांच कराने पहुते है। जिनमें से 5 से 7 मोतियाबिंद के मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। जिनको आखों के ऑपरेशन के लिए अब से पहले मेरठ या निजी अस्पतालों की दौड लगानी पड रही थी। और आंखों के आपरेशन कराने के नाम पर मोटी रकम खर्च करनी पड रही थी। वही अब जिला अस्पतल में नेत्र ओटी शुरू होने के बाद अब ऐसे मरीजों का समय पर ऑपरेशन कर उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। नेत्र सर्जन चिकित्सक मनोज अखौरी ने बताया कि मरीजों का ऑपरेशन पूरी सावधानी और निर्धारित मानकों के अनुसार किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या के अनुसार नियमित रूप से मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे, जिससे जिले के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

कहना इनका

आगे की योजना फिर से आंखों के आपरेशन जिला अस्पताल में शुरू हो गए है, जिसके चलते पहले दिन ही चार मरीजों के मोतियां बिन्द के ऑपरेशन किए गए। अब जिला अस्पताल में रोजाना मरीजों के मोतियां बिन्द के ऑपरेशन किए जाएगें।

डा. मनोज अखौरी - सीएमएस