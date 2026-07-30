Shamli News: डंपिंग यार्ड,कंपोस्टिंग सेंटर और आर आर आर सेंटर का किया निरीक्षण

Shamli News: जलालाबाद। पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को नगर पंचायत द्वारा ंपिंग यार्ड,कंपोस्टिंग सेंटर और आर आर आर सेंटर तालाबों, नालों का नीरीक्षण किया इस दौरान अधिशासी अधिकारी नेसार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-कचरा या मलबा स्वच्छ एवं सुरक्षित नगर के निर्माण में प्रशासन और आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा एवं डीपीएम रमेश शुक्ला ने नगर पंचायत के डंपिंग यार्ड,कंपोस्टिंग सेंटर तथा आर आर आर सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने डंपिंग यार्ड में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था का जायजा लिया तथा कचरे के पृथक्करण और सुरक्षित प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।कंपोस्टिंग

सेंटर में जैविक कचरे से खाद तैयार करने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया।यहां स्थापित बेलिंग प्रेस एवं कन्वेयर बेल्ट के संचालन की जानकारी लेते हुए अधिकारियों ने मशीनों के नियमित संचालन, रखरखाव और अधिकतम क्षमता के साथ उपयोग पर जोर दिया,ताकि गीले एवं सूखे कचरे का समयबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके।इसके अलावा आरआरआर सेंटर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने पुनः उपयोग योग्य एवं पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के बेहतर संग्रह, छंटाई और उपयोग की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि आरआरआर सेंटर स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे कचरे की मात्रा कम होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। नगर पंचायत अध्यक्ष जहीर मलिक व अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा ने ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि नगर पंचायत की सभी स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए,ताकि नगर को स्वच्छ, सुंदर और जलभराव मुक्त बनाए रखने का लक्ष्य प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।