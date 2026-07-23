Shamli News: कांवड़ यात्रा की निगरानी को नगर पालिका ने नियुक्त किए पांच कांवड़ मेला प्रभारी

Shamli News: कांवड़ यात्रा की निगरानी को नगर पालिका ने नियुक्त किए पांच कांवड़ मेला प्रभारी
Shamli News: शामली में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चेयरमैन अरविंद संगल ने पांच सभासदों को प्रभारी नियुक्त किया है। कांवड़ यात्रा 28 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। शिवभक्त कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसमें महिला कांवड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।
Shamli News: शामली। श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर पालिका ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर पालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पांच सभासदों को कांवड़ मेला प्रभारी नियुक्त किया है। नगर पालिका कार्यालय में आयोजित बैठक में चेयरमैन अरविंद संगल ने बताया कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले शिवभक्त कांवड़ियों के लिए शामली नगर में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस वर्ष कांवड़ मेला 28 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि तक चलेगा। ईओ विनोद कुमार सोलंकी ने बताया कि कांवड़ यात्रा की जिम्मेदारी के लिए सभासद प्रमोद कुमार जांगिड, सभासद पिंकी, सभासद पूजा पत्नी मनोज कुमार, नामित सभासद डॉ. हरिओम पाठक और नामित सभासद देवानंद गौड़ को कांवड़ मेला प्रभारी बनाया गया है।
सभी प्रभारी कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर शिवभक्तों की समस्याओं का समाधान कराने में सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि महिला सभासदों को शहर में लगाए जाने वाले कांवड़ शिविरों में महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
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