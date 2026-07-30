Shamli News: नाला गांव में ट्यूबवेल की बिजली लाइन पर चोरों का धावा, 700 मीटर विद्युत तार चोरी

Shamli News: कांधला। थाना क्षेत्र के गांव नाला में अज्ञात बदमाशों ने किसानों की ट्यूबवेलों को जाने वाली विद्युत लाइन को निशाना बनाते हुए करीब 700 मीटर विद्युत तार चोरी कर लिया। घटना के बाद कई किसानों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो गया। सूचना पर पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव नाला में चोरों ने किसानों की ट्यूबवेलों पर लगी विद्युत लाइन से करीब 700 मीटर तार चोरी कर लिया। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में रोष है और उनकी सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है।

गांव नाला निवासी किसान धर्मेंद्र, राजू, विकास, चैनू सहित अन्य किसानों के खेत घसोली मार्ग पर स्थित हैं। किसान रोज की तरह शाम को खेतों से काम खत्म कर अपने घर लौट गए थे। गुरुवार सुबह जब वे खेतों पर पहुंचे तो देखा कि ट्यूबवेलों को बिजली आपूर्ति करने वाले विद्युत पोलों से तार गायब था। यह देखकर किसानों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस और विद्युत विभाग को दी। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के एसडीओ आशीष श्रीवास्तव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में छानबीन कर बदमाशों की तलाश की, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सका।किसानों का कहना है कि विद्युत तार चोरी होने से ट्यूबवेलों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल कराने और चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, विद्युत विभाग के एसडीओ आशीष श्रीवास्तव ने कांधला थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।