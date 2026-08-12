Shamli News: मिट्टी के बर्तन बेच रहे वृद्ध की मौत
Shamli News: चौसाना, संवाददाता।का पेट पालने के लिए मिट्टी के बर्तन बेचने वाले एक वृद्ध कामगार काशीराम निवासी शामली शामला की सड़क
Shamli News: कस्बे में परिवार का पेट पालने के लिए मिट्टी के बर्तन बेचने वाले एक वृद्ध कामगार काशीराम निवासी शामली शामला की सड़क किनारे बर्तन बेचते बेचते ही मौत हो गई। रोजाना की तरह मंगलवार को भी वृद्ध मदरसे के सामने अपनी दुकान (ठिया) सजाकर बैठा था। दोपहर बाद वह वहीं पर लेट गया, लेकिन देर शाम तक नहीं उठा। लोगों ने पास जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस तथा परिजनों को सूचना दी गई। काशीराम गांव शामली शामला का निवासी था। वह कस्बे में बड़े मदरसे के सामने लाला निनदे की बंद पड़ी दुकान के पास रोजाना मिट्टी के बर्तनों का ठिया लगाता था।
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