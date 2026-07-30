Shamli News: नगर पंचायत थानाभवन में एमआरएफ प्लांट एवं पिट कम्पोस्ट प्लांट का निरीक्षण
Shamli News: थानाभवन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा और हाजी राव जमशेद ने एमआरएफ और पिट कम्पोस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली और कचरा पृथक्करण की प्रक्रिया की समीक्षा की और नागरिकों से अपील की कि वे कचरे का सही तरीके से निपटान करें।
Shamli News: थानाभवन। नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र राणा एवं समाज सेवी अध्यक्ष पति हाजी राव जमशेद द्वारा,एमआरएफ,मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, . प्लांट तथा पिट कम्पोस्ट प्लांट का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्लांट पर संचालित कार्यों, कचरा पृथक्करण, पुनर्चक्रण,रीसाइक्लिंग, एवं जैविक कचरे से कम्पोस्ट तैयार करने की प्रक्रिया का गहन अवलोकन किया गया। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्लांट का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा नगर से एकत्रित होने वाले सूखे एवं गीले कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।समाजसेवीअध्यक्ष
पति हाजी राव जमशेद ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ नगर के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वे घरों से ही कचरे का पृथक्करण कर नगर पंचायत के कचरा संग्रहण वाहन को सौंपें, जिससे स्वच्छ भारत मिशन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
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