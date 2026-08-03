Shamli News: उधार सामान न देने पर दिव्यांग दुकानदार और उसकी मां पर हमला
Shamli News: महावतपुर के गांव में दिव्यांग दुकानदार और उनकी मां के साथ दबंगों द्वारा मारपीट की गई। आरोपी ने सामान मांगने पर गाली-गलौज की और फिर ईंट से हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
Shamli News: बाबरी। थाना क्षेत्र के गांव महावतपुर में उधार सामान न देने पर दबंगों द्वारा दिव्यांग दुकानदार और उसकी बुजुर्ग मां के साथ मारपीट पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव महावतपुर निवासी रामल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह गांव में परचून की दुकान चलाते हैं। आरोप है कि शुक्रवार रात करीब दस बजे गांव का ही सोनू उनकी बंद दुकान पर पहुंचा और सामान देने की मांग करने लगा। देर होने के कारण सामान देने से मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद वह घर में घुस आया और ईंट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि वह शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं।
मारपीट के विवरण
आरोप है कि कुछ देर बाद सोनू अपने पिता सुरेश और भाई भूषण को साथ लेकर फिर पहुंच गया। तीनों ने लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई पीड़ित की मां को भी मारपीट कर घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित की मां भी दिव्यांग बताई गई हैं।
पुलिस कार्रवाई
पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सोनू, सुरेश और भूषण के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी
पुलिस का बयान
एस एस आई राघवेंद्र सिंह का कहना है कि शरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है मामले की जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
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