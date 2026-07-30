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Shamli News: जेठ-जेठानी पर मारपीट व प्रताड़ना का आरोप, पीड़िता ने थाने में दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: थाना भवन क्षेत्र के खानपुर गांव की निवासी ममता ने अपने जेठ शिवकुमार और जेठानी कविता पर गाली-गलौज, मारपीट और परेशान करने का आरोप लगाया। ममता ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Shamli News: जेठ-जेठानी पर मारपीट व प्रताड़ना का आरोप, पीड़िता ने थाने में दी तहरीर

Shamli News: थाना भवन। थाना भवन क्षेत्र के गांव खानपुर निवासी ममता पत्नी जतिन ने अपने जेठ शिवकुमार पुत्र वीरसेन एवं जेठानी कविता पत्नी शिवकुमार पर गाली-गलौज, मारपीट और नाजायज रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए थाना भवन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ममता ने बताया कि 29 जुलाई बुधवार की देर शाम आरोपियों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। उसका आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता है। रोते-बिलखते हुए महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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