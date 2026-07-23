Shamli News: खोखरी नदी के जीर्णोद्धार में तेजी लाने और पौधों की देखभाल के निर्देश र्देश
Shamli News: शामली में डीएम आलोक यादव की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, पर्यावरण समिति और वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा की गई। डीएम ने पौधों की देखभाल, नदियों की सफाई और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
Shamli News: शामली। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को डीएम आलोक यादव की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नदियों की स्वच्छता, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएम ने जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। पौधों की समय-समय पर सिंचाई कराई जाए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सकें। जिला गंगा समिति की समीक्षा के दौरान डीएम ने गंगा एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जनजागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए।
साथ ही प्रदूषणकारी नालों के पानी की नियमित गुणवत्ता जांच कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर बायो-रिमेडिएशन की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में खोखरी नदी के जीर्णाेद्धार कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होने संबंधित खंड विकास अधिकारी को एसडीएम के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने और इसे शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए, ताकि नदी के पुनर्जीवन और जल संरक्षण के उद्देश्य को समयबद्ध रूप से पूरा किया जा सके। डीएम ने जल निगम को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ बृजेन्द्र शुक्ल भी मौजूद रहे।
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