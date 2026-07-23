Shamli News: खोखरी नदी के जीर्णोद्धार में तेजी लाने और पौधों की देखभाल के निर्देश र्देश

Shamli News: शामली। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को डीएम आलोक यादव की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नदियों की स्वच्छता, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएम ने जिला वृक्षारोपण समिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। पौधों की समय-समय पर सिंचाई कराई जाए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक पौधे जीवित रह सकें। जिला गंगा समिति की समीक्षा के दौरान डीएम ने गंगा एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर जनजागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए।