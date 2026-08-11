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Shamli News: डाक कांवड़ के चलते कई मार्ग बंद, शहर में ई-रिक्शा और छोटे वाहनों की आवाजाही रही प्रतिबंधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शिवरात्रि से पहले डाक कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि के कारण जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बढ़ा दिया है। कई प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया गया है और ई-रिक्शा का प्रवेश भी रोका गया। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर पुलिस बल तैनात किया है।

डाक कांवड़ के चलते कई मार्ग बंद, शहर में ई-रिक्शा और छोटे वाहनों की आवाजाही रही प्रतिबंधित
डाक कांवड़ के चलते कई मार्ग बंद, शहर में ई-रिक्शा और छोटे वाहनों की आवाजाही रही प्रतिबंधित

Shamli News: शिवरात्रि से एक दिन पहले डाक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी। सोमवार को डाक कांवड़ वाहनों के दबाव के चलते शहर में प्रवेश करने वाले कई मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके साथ ही ई-रिक्शा और छोटे वाहनों का शहर में प्रवेश भी रोक दिया गया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो। रविवार देर शाम जिला प्रशासन ने जिले के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पैदल कांवड़ियों के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को हटवा दिया था, जिससे डाक कांवड़ वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके।

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शिवरात्रि से पहले सोमवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में बाइक सवार कांवड़िये भी शहर से होकर गुजरे। दिनभर सड़कों पर बाइकों की आवाजाही और भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। डाक कांवड़ वाहनों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने शामली शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू कर दिए। विजय चौक स्थित मेरठ-करनाल मार्ग, टिटौली, मुंडेट, खेड़ीकरमू और सहारनपुर मार्ग स्थित गांव सिक्का की ओर से आने वाले ई-रिक्शा और छोटे वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए सोमवार को कांवड़ मार्ग पर ई-रिक्शा संचालन पूरी तरह बंद रखा गया। इसके अलावा भिक्की मोड़, नया बाजार मोड़, आर्यपुरी और फव्वारा चौक सहित कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्तों को बंद किया गया। इससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया।कांवड़ मार्गों पर जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों की निगरानी करते रहे और कांवड़ मार्ग में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों के चालान भी काटे गए। डाक कांवड़ वाहनों के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। एडीएम सत्येंद्र सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला और एसडीएम सदर सचिन राजपूत सहित अन्य अधिकारी लगातार कांवड़ मार्गों का भ्रमण करते रहे।

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