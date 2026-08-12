Shamli News: मां-दादी को कांवड़ में बैठाकर लाए ‘कलयुग के श्रवण कुमार’

Shamli News: क्षेत्र के गांव सुन्ना में कांवड़ियों के पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान मां और दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल गांव लाने वाले युवाओं ने मातृ-पितृ सेवा की मिसाल पेश की। वहीं लाला 144 किलो गंगाजल की कांवड़ लेकर गांव पहुंचे।क्षेत्र के गांव सुनना में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति और संस्कार की अनूठी मिसाल देखने को मिली। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। जगह-जगह पुष्पवर्षा की गई और हर-हर महादेव के जयकारे लगाए गए। गांव निवासी गौरव व खुशी, पुत्रगण जयभगवान, अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल गांव पहुंचे।

वहीं बादल व शिवम, पुत्रगण अरविंद, अपनी दादी को कांवड़ में बैठाकर गांव लेकर आए। युवाओं की इस सेवा भावना को देखकर ग्रामीणों ने उन्हें ‘कलयुग के श्रवण कुमार’ बताया। इसी दौरान गांव निवासी लाला पुत्र बबलू 144 किलो गंगाजल की भारी कांवड़ लेकर गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। कांवड़ियों के पहुंचते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया। ढोल की थाप पर लोग नृत्य करते नजर आए और पूरा गांव बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। समाजसेवी अभय हुड्डा ने कहा कि युवाओं द्वारा मां और दादी की सेवा तथा लाला द्वारा 144 किलो गंगाजल लाना पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। यह धार्मिक आस्था के साथ भारतीय संस्कारों की भी मिसाल है।