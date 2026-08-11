Shamli News: भोजन से लेकर चिकित्सा तक की व्यवस्था, 15 साल से लगातार सेवा कर रहे स्थानीय लोग; स्वास्थ्य विभाग ने भी संभाला मोर्चा

Shamli News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ियों का कारवां चौसाना क्षेत्र में उमड़ पड़ा है। स्थानीय लोगों ने सेवा शिविरों में भोजन, पेयजल और विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, जिससे कांवड़ियों को प्राथमिक उपचार मिल सके।

Shamli News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिवभक्तों का कारवां सोमवार को चौसाना क्षेत्र में उमड़ पड़ा। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ ही जगह-जगह लगाए गए सेवा शिविरों में भी सेवा का सिलसिला तेज हो गया। कहीं भोजन परोसा गया तो कहीं ठंडा पानी और फल बांटे गए। थके हुए कांवड़ियों के लिए विश्राम, स्नान और चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। चौसाना के राजमहल पैलेस, गंगोह मार्ग, सुंदरनगर और बिडौली समेत क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए हैं।

सेवा शिविरों का महत्व सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शिविर परिसर और आसपास नियमित सफाई कराई जा रही है। जगह-जगह कूड़ेदान रखे गए हैं और स्वयंसेवक कांवड़ियों से भी कचरा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि शिवभक्तों की सेवा के साथ स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी है।

स्वास्थ्य विभाग ने भी संभाला मोर्चा,चौसाना सहित तीन स्थानो पर स्वास्थ्य शिविर

चौसाना। कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर शिवभक्तों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ऊन ब्लॉक के चौसाना, बिडौली और झिंझाना गाड़ीवाला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। डॉ. तरुण कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है। सोमवार को डॉ. तरुण कुमार ने विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और टीम के सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वास्थ्य शिविरों में बुखार, थकान, डिहाइड्रेशन, पैरों में छाले, चोट और यात्रा के दौरान होने वाली अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला कांवड़ियों की सुविधा के लिए स्टाफ नर्स की भी तैनाती की गई है। प्रत्येक शिविर में चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ की टीम मौजूद है, ताकि जरूरत पड़ने पर कांवड़ियों को तत्काल प्राथमिक उपचार मिल सके।

कांवड़ यात्रा के दौरान किसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए झिंझाना में इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार शिविरों में मौजूद रहकर कांवड़ियों की सेहत पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा के अंतिम दिनों में कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण स्वास्थ्य टीमों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।चौसाना में सोमवार को एक ओर हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थों की आवाजाही और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंजते रहे, वहीं दूसरी ओर सेवा शिविरों में स्थानीय लोगों का सेवाभाव दिखाई दिया। आस्था के इस महापर्व में स्थानीय लोगों की सेवा और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता ने कांवड़ यात्रा को सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभाई।