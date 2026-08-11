Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें

Shamli News: सावन मास के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालय आस्था और भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से शिवालय गूंजते रहे। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान शिव की आराधना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सावन मास को लेकर शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो देर शाम तक बनी रहीं।