Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें

Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें
Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा की। महिलाएं भजन-कीर्तन कर पूजा अर्चना में व्यस्त रहीं। कई मंदिरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जहां सुबह से लेकर शाम तक पूजा होती रही।
Shamli News: सावन मास के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालय आस्था और भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से शिवालय गूंजते रहे। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान शिव की आराधना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सावन मास को लेकर शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो देर शाम तक बनी रहीं।
शहर के सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर में प्रातरूकाल विशेष अभिषेक और पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके अलावा माजरा रोड स्थित सिद्धपीठ भाकूवाला मंदिर, सदाशिव मंदिर रेलपार, गढ़मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर सतीवाला, हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर, सुभाष चौक स्थित शिव मंदिर तथा गांधी चौक स्थित कुटी वाला शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।मंदिरों में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान शिव की आराधना की। कई स्थानों पर श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और गंगाजल लेकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर परिसर में पूरे दिन धार्मिक वातावरण बना रहा।
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