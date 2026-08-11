Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा की। महिलाएं भजन-कीर्तन कर पूजा अर्चना में व्यस्त रहीं। कई मंदिरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जहां सुबह से लेकर शाम तक पूजा होती रही।

सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें
सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ी आस्था, जलाभिषेक को लगी भक्तों की कतारें

Shamli News: सावन मास के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालय आस्था और भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से शिवालय गूंजते रहे। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान शिव की आराधना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सावन मास को लेकर शहर के प्रमुख शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं, जो देर शाम तक बनी रहीं।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: केदला के शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार

शहर के सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर में प्रातरूकाल विशेष अभिषेक और पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके अलावा माजरा रोड स्थित सिद्धपीठ भाकूवाला मंदिर, सदाशिव मंदिर रेलपार, गढ़मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर सतीवाला, हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर, सुभाष चौक स्थित शिव मंदिर तथा गांधी चौक स्थित कुटी वाला शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।मंदिरों में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान शिव की आराधना की। कई स्थानों पर श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और गंगाजल लेकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर परिसर में पूरे दिन धार्मिक वातावरण बना रहा।

ये भी पढ़ें:Chatra News: दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
ये भी पढ़ें:Lohardaga News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।