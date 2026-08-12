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Shamli News: महाशिवरात्रि पर घर - घर हुई मिट्टी से बने महादेव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: महाशिवरात्रि पर घर - घर हुई मिट्टी से बने महादेव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा

Shamli News: सीहोर मधप्रदेश के कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा के आव्हान पर मंगलवार की रात्रि में महादेव के जलाभिषेक के दौरान घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर किया गया और पूजन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने घर घर जलाभिषेक किया। इस दौरान टीवी पर पूजन का प्रसारण प्रसारित भी किया गया।चौसाना में सावन माह की शिवरात्रि पर मंगलवार को श्रद्धालुओं ने घर घर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया। महिलाओं ने पूजन कर रात्रि जागरण कर शिव भक्ति की। रातभर शिव भजन का दौर चला और प्रसाद का वितरण किया गया। शिवपुराण के मुताबिक पार्थिव शिवलिंग किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी से बनाना चाहिए।

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इसकी पूजा से उम्र, सुख और शांति में वृद्धि होती है। शिव पुराण के अनुसार, पार्थिव शिवलिंग की पूजा से धन, धान्य, आरोग्य और पुत्र प्राप्ति होती है। वहीं मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। पूजा के बाद रविवार की दोपहर बारह बजे तक शिवलिंग को यमुना नदी में प्रवाहित करने का मुहर्रत था,जिसे विधि विधान से पूरा किया गया। चौसाना,गढ़ी हसनपुर, दथेडा सहित अन्य गावो ने शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की गई।इस दौरान नेहा मित्तल,रवि मित्तल,हरीश चंद,मंजू मित्तल,सुशीला देवी,पूजा,आरती,राजेश्वर,रवि,अमित, ऋषिपाला आदर मौजूद रहे।

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