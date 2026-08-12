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Shamli News: चौसाना में मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब,सुरक्षा को लेकर पुलिस रही अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: पवित्र जल; चौसाना के ंशिवालयों में गूंजा हर-हर महादेव, गंगाजल से हुआ भोलेनाथ का अभिषेक चौसाना, संवाददा

Shamli News: चौसाना में मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब,सुरक्षा को लेकर पुलिस रही अलर्ट

Shamli News: सावन मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर मंगलवार को चौसाना क्षेत्र के शिवालयो पर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने शिवालयों में पहुंचकर विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कांवड़ियों के पहुंचने से पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।

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कांवड़ियों का उत्साह

चौसाना सहित पांन्थुपूरा, दथेडा, खेड़ी खुशनाम और गढ़ी हसनपुर के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूजन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मंदिरों में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, पुष्प व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में सुबह से ही पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। हरिद्वार से डाक कांवड़ और पैदल कांवड़ लेकर पहुंचे शिवभक्तों का जगह-जगह स्वागत किया गया। कांवड़ियों की टोलियां डीजे पर बज रहे शिव भजनों और धार्मिक गीतों पर झूमते हुए शिवालयों तक पहुंचीं। मंदिर पहुंचने के बाद कांवड़ियों ने पवित्र गंगाजल से भोलेनाथ का अभिषेक किया और हर-हर महादेव के जयकारे लगाए। सावन शिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा। चौसाना पुलिस ने चौसाना सहित पांन्थुपूरा, दथेडा, खेड़ी खुशनाम और गढ़ी हसनपुर के प्रमुख शिवालयों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की। भीड़ और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के साथ ही पुलिस ने मंदिर परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से क्षेत्र के शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी?
चौसाना क्षेत्र के शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
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