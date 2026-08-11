Shamli News: द्वितीय सोमवार को शिवालयों में गूंजा हर-हर महादेव, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Shamli News: नगर में श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिवभक्तों का खास उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने मनकामेश्वर महादेव मंदिर और अन्य शिवालयों में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। भजन-कीर्तन का आयोजन भी हुआ। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे।
Shamli News: नगर में श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को शिवभक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही नगर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मनकामेश्वर महादेव मंदिर, सूरज कुंड समेत अन्य शिव मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को नगर एवं क्षेत्र के विभिन्न शिवालय हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। सुबह से ही श्रद्धालु हाथों में गंगाजल और पूजा सामग्री लेकर मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने मनकामेश्वर महादेव मंदिर, सूरज कुंड सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया।
भक्तों ने दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित कर भगवान शिव की पूजा की। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना के साथ भजन-कीर्तन का भी आयोजन हुआ। श्रावण सोमवार को लेकर मंदिरों में सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भगवान शिव के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए पहुंचे। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।
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