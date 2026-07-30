Shamli News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Shamli News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Shamli News: शामली में पवित्र सावन मास के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही और हर-हर महादेव जैसे जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने विभिन्न पूजा सामग्री अर्पित की और सुख-समृद्धि की कामना की। सावन मास को भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है।
Shamli News: शामली। पवित्र सावन मास के शुभारंभ के साथ ही गुरूवार को जनपदभर के शिवालय भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। शामली शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फल-फूल आदि अर्पित कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजते रहे।शहर के हनुमान धाम स्थित शिव मंदिर, सिद्धपीठ गुलजारी वाला शिव मंदिर, सिद्धपीठ भाकूवाला शिव मंदिर, सिद्धपीठ गढ़मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर, सिद्धपीठ सदाशिव मंदिर रेलपार सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।
इसके अलावा शिव चौक स्थित शिव मंदिर, कुटीवाला शिव मंदिर और बलभद्र शिव मंदिर में भी भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया। सावन मास को भगवान शिव की आराधना का विशेष महीना माना जाता है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर मंदिरों में पूजा-अर्चना की और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। मंदिरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेवाभावी लोगों और मंदिर समितियों के सदस्यों ने सहयोग किया। श्रद्धालुओं डा. नीलम शुक्ला, मोनिका, निक्की आदि ने कहा कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है। सावन के पहले दिन मंदिरों में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला।
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