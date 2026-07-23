Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: साइबर ठग द्वारा क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपये वापस दिलाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: कैराना। साइबर ठग द्वारा धोखाधड़ी करके क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपयै वापस दिलाए गये। गांव पंजीठ निवासी रमन शर्मा ने कोतवाली में साइबर हेल्प डे

Shamli News: साइबर ठग द्वारा क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपये वापस दिलाए

Shamli News: कैराना। साइबर ठग द्वारा धोखाधड़ी करके क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपयै वापस दिलाए गये। गांव पंजीठ निवासी रमन शर्मा ने कोतवाली में साइबर हेल्प डेस्क को शिकायत की थी कि साइबर ठग ने फोन पर उससे क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले ली थी। इसके बाद आरोपी ने उसके क्रेडिट कार्ड से 16466 रुपये निकाल लिए थे। जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बैंकों से पत्राचार करके पीड़ित रमन शर्मा के 16466 रुपये वापस रमन शर्मा के खाते में ट्रांसफर करा दिए गये हैं।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: साइबर ठगी के शिकार युवक को वापस मिले 46,834 रुपये
ये भी पढ़ें:Balrampur News: साइबर ठगी के शिकार युवक को वापस मिले 46,834 रुपये
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।