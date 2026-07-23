Shamli News: साइबर ठग द्वारा क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपये वापस दिलाए
Shamli News: कैराना। साइबर ठग द्वारा धोखाधड़ी करके क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपयै वापस दिलाए गये। गांव पंजीठ निवासी रमन शर्मा ने कोतवाली में साइबर हेल्प डे
Shamli News: कैराना। साइबर ठग द्वारा धोखाधड़ी करके क्रेडिट कार्ड से निकाले गए 16466 रुपयै वापस दिलाए गये। गांव पंजीठ निवासी रमन शर्मा ने कोतवाली में साइबर हेल्प डेस्क को शिकायत की थी कि साइबर ठग ने फोन पर उससे क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले ली थी। इसके बाद आरोपी ने उसके क्रेडिट कार्ड से 16466 रुपये निकाल लिए थे। जांच अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बैंकों से पत्राचार करके पीड़ित रमन शर्मा के 16466 रुपये वापस रमन शर्मा के खाते में ट्रांसफर करा दिए गये हैं।
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