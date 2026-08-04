Shamli News: सीडीओ का व्हाट्सएप हैक कर फर्जी आईडी बनाकर ठगी का प्रयास, शिकायत दर्ज

Shamli News: शामली। साइबर ठगो ने शामली मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बिजेंद्र शुक्ल का वाट्सअप हैक कर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से रुपये ठगने के प्रयास का मामला सामने आया। जानकारी मिलते ही सीडीओ ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही लोगों से अपील की है कि उनके नाम से आने वाले किसी भी संदेश पर भरोसा न करें।शामली जनपद के सीडीओ बिजेंद्र शुक्ल ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उनकी फर्जी प्रोफाइल बनाई है। इसके अलावा उनका वाट्सअप भी हैक किया गया। इसकी प्रोफाइल पर उनकी वह फोटो लगाई गई है, जो बागपत में तैनाती के दौरान स्वागत कार्यक्रम में ली गई थी।

उन्होंने बताया कि फर्जी आईडी में उनके नाम की स्पेलिंग और व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी है। फर्जी आईडी से कुछ लोगों को मैसेज भेजकर रुपये की मांग की गई है। ऐसा ही एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि सीआरपीएफ में तैनात उनके एक मित्र सहायक कमांडेंट का दूसरे राज्य में तबादला हो गया है और वह फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान बेहद कम कीमत पर बेच रहे हैं। साथ ही यह भी लिखा गया कि सामान अच्छी स्थिति में है और खरीदने पर लाभ होगा। इस तरह लोगों को भरोसे में लेकर ठगी का प्रयास किया गया। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीडीओ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके नाम से सोशल मीडिया पर रुपये मांगता है या किसी प्रकार का संदिग्ध संदेश भेजता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे संपर्क कर सत्यापन करें। किसी भी स्थिति में बिना पुष्टि के ऑनलाइन भुगतान न करें। ऐसे मामलों की सूचना तत्काल साइबर सेल या नजदीकी पुलिस थाने को दें। उधर साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और उनको सीकरी की गिरफ्तार कर लिया जाएगा।