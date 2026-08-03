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Shamli News: फोन हैक कर बैंक खाते से 1.98 लाख रुपये उड़ाए,मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: थानाभवन क्षेत्र के ग्राम मुंडेट खादर निवासी नईम के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का मोबाइल हैक कर उसके बैंक खाते से 1,98,001 रुपये निकाल लिए गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और गोपनीय जानकारी साझा न करने की सलाह दी है।

Shamli News: फोन हैक कर बैंक खाते से 1.98 लाख रुपये उड़ाए,मुकदमा दर्ज

Shamli News: थानाभवन। थाना भवन क्षेत्र के ग्राम मुंडेट खादर निवासी नईम पुत्र इदरीश के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उसका मोबाइल फोन हैक कर भारतीय स्टेट बैंक की मुंडेट खादर शाखा स्थित खाते से कुल 1,98,001 रुपये निकाल लिए। पीड़ित के मोबाइल पर वाट्सअप पर एक लिंक आया था जिससे टच करते हिसार मोबाइल अपने आप काम करने लगा मतलब हैकर ने उसे हक कर लिया।

जांच प्रक्रिया

पीड़ित नईम के अनुसार उसके मोबाइल पर एक लिंक आया जिसे उसने टच किया। इसके बाद 30 और 31 जुलाई 2026 को उसके खाते से अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए। इनमें 98,000 रुपये, 01 रुपये, 98,000 रुपये तथा 2,000 रुपये की निकासी शामिल है। इसके कुछ देर बाद ही मोबाइल पर बैंक खाते से पैसे कटने के मैसेज आने प्रारंभ हो गए। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने तत्काल पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर थाना भवन पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि पुलिस साइबर माध्यम से हुई धोखाधड़ी की जांच कर रही है तथा आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

लोगों के लिए अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें और साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर थाना व पुलिस से संपर्क करें।

प्रश्नोत्तरी

साइबर ठगी के मामले में पीड़ित ने कितने रुपये खोए?
पीड़ित ने कुल 1,98,001 रुपये खोए।
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