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Shamli News: साइबर सेल की तत्परता से ठगी के 36 हजार रुपये पीड़ित को वापस मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: थानाभवन के अजय कुमार को साइबर ठगी के बाद 36,000 रुपये की धनराशि वापस मिली। उन्होंने 9 जून 2026 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से संपर्क कर पैसे को सुरक्षित कर लिया और फिर उन्हें वापस कर दिया। अजय ने पुलिस की सराहना की।

Shamli News: साइबर सेल की तत्परता से ठगी के 36 हजार रुपये पीड़ित को वापस मिले

Shamli News: थानाभवन। साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को साइबर सेल थानाभवन व साइबर थाना शामली की त्वरित कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने पीड़ित के खाते से निकाली गई 36 हजार रुपये की धनराशि वापस कराकर उसे सौंप दी। थानाभवन क्षेत्र के ग्राम हरड़ फतेहपुर निवासी अजय कुमार पुत्र मदन सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों द्वारा 36 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। इस संबंध में पीड़ित ने 9 जून 2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। थानाभवन की साइबर सेल ने शिकायत मिलते ही संबंधित बैंक से तत्काल पत्राचार किया।

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समय रहते धनराशि को होल्ड कराकर पूरी 36 हजार रुपये की राशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई।राशि वापस मिलने पर अजय कुमार ने पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर थाना शामली तथा साइबर सेल थाना थानाभवन का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। इस कार्रवाई में थाना थानाभवन की साइबर सेल टीम में प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह रावत, निरीक्षक प्रमोद कुमार, कांस्टेबल अमरजीत सिंह, हेड कांस्टेबल जोगेंद्र सिंह तथा महिला कांस्टेबल प्रियंका की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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