Shamli News: कैराना रोड की बदहाल साइड पटरी बनी हादसों का कारण

Shamli News: शामली में कैराना-पानीपत मार्ग की साइड पटरी की खराब स्थिति से राहगीरों को परेशानी हो रही है। बारिश के कारण गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुर्घटनाएँ होने का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग पीडब्ल्यूडी से स्थायी सुधार की मांग कर रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में भी कई सड़कों की स्थिति खराब है।

कैराना रोड की बदहाल साइड पटरी बनी हादसों का कारण

Shamli News: शामली। शहर का सबसे व्यस्त कैराना-पानीपत मार्ग इन दिनों बदहाल साइड पटरी के कारण राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते सड़क किनारे डाली गई मिट्टी बह जाने से जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से स्थायी समाधान कराने की मांग की है। स्थानीय निवासी नीरज गर्ग ने बताया कि कुछ समय पहले पीडब्ल्यूडी ने सड़क के बीच वाले हिस्से का निर्माण कराया था और सड़क किनारे मिट्टी का भराव कराया गया था। लेकिन बरसात के दौरान मिट्टी बह जाने से साइड पटरी पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कैराना-पानीपत रोड जिले के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। इस मार्ग पर कई बड़े विद्यालय, होटल और औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं। ऐसे में सड़क किनारे बने गड्ढे कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

स्थानीय लोगों की शिकायत स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से शिकायत करने पर बताया गया कि फिलहाल सड़क किनारे मिट्टी डालने के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। लोगों का कहना है कि आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान इस मार्ग पर यातायात का दबाव और बढ़ जाएगा। ऐसे में यदि समय रहते सड़क की साइड पटरी का स्थायी रूप से सुधार नहीं कराया गया तो दुर्घटनाओं की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सड़क की साइड पटरी को दुरुस्त कराने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

बारिश के बाद धस रही नगर पालिका क्षेत्र की सडके

शामली। नगर पालिका क्षेत्र के अनेकों स्थानों पर सडक की मिटटी धस जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। हालात यह है कि अचानक चलते चलते वाहन सडक में धस जा रहे है, जिसको निकाला मुश्किल हो रहा है।

नगर पालिका क्षेत्र की समस्याएँ शहर के मोहल्ला रामसागर, पंसारियान नई बस्ती और सती मंदिर रोड की सडक कई स्थानों से धस चुकी है। गुरूवार को एक वाहन चालक जब सडक से गुजर रहा था तो अचानक से उसके पिकअप का पहिया सडक में धस गया। लाख प्रयासों के बावजूद जब वह नही निकला तो आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह निकाला गया। उन्होने नगर पालिका से सडकों को गडढामुक्त कराने की मांग की है。