Shamli News: चचेरी बहन से प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने कबड्डी खिलाडी की गोली मारकर हत्या की

जिसके बाद प्रवेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसपी एनपी सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला और कांधला पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा तथा मृतक की शिनाख्त की। मृतक की शिनाख्त बागपत जनपद के रमाला थाना क्षेत्र के गांव ककड़ीपुर निवासी सुरेंद्र के बेटे मोनू उर्फ गुल्लू (22) के रूप में हुई। मोनू कबड्डी का जिलास्तरीय खिलाड़ी था और घर की आर्थिक स्थिति के लिए उसके पास एक ट्रैक्टर था जिससे वह खेतों में स्प्रे आदि का काम करता था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने शाम छह बजे घटना के खुलासे को लेकर कैंप कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब सवा पांच बजे मोनू उर्फ गुल्लू अपनी बाइक पर सवार होकर शामली जनपद के गांव नाला जोकि ककडीपुर के नजदीक पड़ता है वहां पर अपने मजदूर साथियों को लाने के लिए निकला था। जब वह नाला के पास पहुंता तो पहले से बैठे कार्तिक निवासी ककड़ीपुर व अन्य साथियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस ने चार घंटे बाद ही मुख्य आरोपी कार्तिक पुत्र योगेश निवासी ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी कार्तिक ने बताया कि उसकी ताऊ की बेटी का मृतक मोनू उर्फ गुल्लू के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती ने उसके फोन में दूसरी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी, जिससे वह मोनू से बातचीत करती थी। करीब ढाई महीने पहले कार्तिक को इसकी जानकारी हुई और उसने अपने ताऊ को जानकारी दी थी। लग•ाग 15 दिन पहले कार्तिक ने मोनू को रोककर चेतावनी दी थी और बहन से बात न करने की हिदायत दी थी। आरोप है कि इस दौरान मोनू ने गाली-गलौज कर दी, जिससे नाराज होकर कार्तिक ने उसकी हत्या की योजना बना ली थी। कार्तिक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर शुक्रवार रात ही हत्या की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मोनू के देर रात तक घर न लौटने के कारण वे घटना को अंजाम नहीं दे सके थे। इसके बाद शनिवार सुबह चार बजे ही आरोपी नाला गांव के पास रास्ते में घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही मोनू बाइक से वहां से गुजरा, आरोपियों ने उसे रोक लिया। करीब 50 मीटर के दायरे में आरोपियों और मोनू के बीच तीन बार हाथापाई व झड़प हुई। इसके बाद तीनों ने एक-एक राउंड फायरिंग की। जिसमें मोनू को दो गोली लगी और उसकी मौत हो गई.