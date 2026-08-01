Shamli News: चचेरी बहन से प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने कबड्डी खिलाडी की गोली मारकर हत्या की
Shamli News: शामली में एक चचेरे भाई ने अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कबड्डी खिलाड़ी था, जिसका शव सुबह नाला गांव के जंगल में मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य की तलाश जारी है।
Shamli News: शामली। बहन से प्रेम प्रसंग से नाराज चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर बहन के प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कबड्डी खिलाड़ी था। सुबह करीब सात बजे उसका गोली लगा शव नाला गांव के जंगल में पड़ा मिला। पुलिस ने करीब चार घंटे बाद ही घटना का खुलासा कर मुख्यहत्यारोपी चचेरे भाई एवं साक्ष्य छिपाने के आरोप में युवती के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। अन्य हत्यारोपियों की तलाश जारी है। कांधला थाना क्षेत्र के गांव नाला निवासी प्रवेंद्र शनिवार सुबह करीब सात बजे अपने खेत पर चारा लेने पहुंचा, तो उसने रास्ते पर बाइक गिरी देखी और पास के गन्ने के खेत में खून से लथपथ शव पड़ा देखा।
जिसके बाद प्रवेंद्र ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसपी एनपी सिंह, एएसपी सुमित शुक्ला और कांधला पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा तथा मृतक की शिनाख्त की। मृतक की शिनाख्त बागपत जनपद के रमाला थाना क्षेत्र के गांव ककड़ीपुर निवासी सुरेंद्र के बेटे मोनू उर्फ गुल्लू (22) के रूप में हुई। मोनू कबड्डी का जिलास्तरीय खिलाड़ी था और घर की आर्थिक स्थिति के लिए उसके पास एक ट्रैक्टर था जिससे वह खेतों में स्प्रे आदि का काम करता था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने शाम छह बजे घटना के खुलासे को लेकर कैंप कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित की। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब सवा पांच बजे मोनू उर्फ गुल्लू अपनी बाइक पर सवार होकर शामली जनपद के गांव नाला जोकि ककडीपुर के नजदीक पड़ता है वहां पर अपने मजदूर साथियों को लाने के लिए निकला था। जब वह नाला के पास पहुंता तो पहले से बैठे कार्तिक निवासी ककड़ीपुर व अन्य साथियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस ने चार घंटे बाद ही मुख्य आरोपी कार्तिक पुत्र योगेश निवासी ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी कार्तिक ने बताया कि उसकी ताऊ की बेटी का मृतक मोनू उर्फ गुल्लू के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवती ने उसके फोन में दूसरी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी, जिससे वह मोनू से बातचीत करती थी। करीब ढाई महीने पहले कार्तिक को इसकी जानकारी हुई और उसने अपने ताऊ को जानकारी दी थी। लग•ाग 15 दिन पहले कार्तिक ने मोनू को रोककर चेतावनी दी थी और बहन से बात न करने की हिदायत दी थी। आरोप है कि इस दौरान मोनू ने गाली-गलौज कर दी, जिससे नाराज होकर कार्तिक ने उसकी हत्या की योजना बना ली थी। कार्तिक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर शुक्रवार रात ही हत्या की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मोनू के देर रात तक घर न लौटने के कारण वे घटना को अंजाम नहीं दे सके थे। इसके बाद शनिवार सुबह चार बजे ही आरोपी नाला गांव के पास रास्ते में घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही मोनू बाइक से वहां से गुजरा, आरोपियों ने उसे रोक लिया। करीब 50 मीटर के दायरे में आरोपियों और मोनू के बीच तीन बार हाथापाई व झड़प हुई। इसके बाद तीनों ने एक-एक राउंड फायरिंग की। जिसमें मोनू को दो गोली लगी और उसकी मौत हो गई.
युवती का पिता भी साक्ष्य छिपाने के आरोप में गिरफ्तार
एसपी एनपी सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में युवती के पिता ओमपाल (जिसने घटना की जानकारी होने के बाद साक्ष्य छिपाए), अर्जुन पुत्र महेशवीर निवासी नाला और सत्यम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं देर रात को पुलिस ने युवती के पिता ओमपाल को •ाी गिरफ्तार कर लिया। जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पक्ष ने युवती की पिटाई कर उसे भी गंभीर घायल कर रखा है। एसपी ने राजफाश करने वाली एसओजी और सर्विलांस टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। एसपी ने बताया कि युवती के पिता ओमपाल को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी इसलिए साक्ष्य छिपाने के आरोप में युवती के पिता ओमपाल को गिरफ्तार किया गया है। जबिक हत्या में शामिल अर्जुन एवं सत्यम की तलाश की जा रही है.
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