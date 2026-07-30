Shamli News: दूल्हे के पिता समेत छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Shamli News: कैराना में वलीमे की दावत में गोमांस से खाना बनाने के मामले में न्यायालय ने दूल्हे के पिता सहित छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने 18 जून को गोकशी के मामले में कार्रवाई करते हुए कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
Shamli News: कैराना। वलीमे की दावत में गोमांस से खाना बनाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल में बंद दूल्हे के पिता सहित छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 18 जून की रात पुलिस ने यमुना के किनारे गोकशी पकड़ी थी। बाद में पुलिस में नगर के मोहल्ला रेतावाला में मुगल गार्डन पर छापा मारा था। यहां पर फरमान कुरैशी निवासी मोहल्ला छड़ियान की वलीमे की दावत में गोमांस से खाना बनाया गया था। पुलिस ने दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया था।
बाद में गोमांस से खाना बनाने वाले कारीगर खलील फरीदी, मुगल गार्डन संचालक हाजी अनीस, दूल्हे के पिता फुरकान सहित कुल नौ आरोपियों को जेल भेजा गया था। जेल में बंद दूल्हे के पिता फुरकान, मुगल गार्डन संचालक हाजी अनीस, कारीगर खलील फरीदी और सादिक, टैक्सी चालक जुल्फिकार तथा अशफाक ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने सभी छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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