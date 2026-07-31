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Shamli News: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर बनेगा फुटब्रिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए फुटब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद इसका निर्माण शुरू हो सकता है। पंजीठ गांव के छात्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे अभिभावक चिंतित हैं। ग्रामीणों ने पहले भी इसके लिए धरना दिया था।

Shamli News: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर बनेगा फुटब्रिज

Shamli News: कैराना। हाईवे पार कर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए फुटब्रिज निर्माण की उम्मीद जगी है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद निर्माण शुरू हो सकता है। इसका प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। गांव पंजीठ के 148 छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन रामड़ा रोड स्थित जूनियर हाईस्कूल पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहे को पार करना पड़ता है। उनके आवागमन के दौरान हादसे की आशंका बनी रहती है। अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। पूर्व में फुटब्रिज या फ्लाईओवर की निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना भी दिया था। समस्या को लेकर गुरुवार को समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई, जिसके बाद एडीओ पंचायत राहुल सिंह ने विद्यालय प्रभारी नथपाल सिंह से बातचीत की।

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बच्चों को होने वाली समस्या जानी। एडीओ पंचायत राहुल सिंह ने बताया है कि पंजीठ चौराहे पर फुटब्रिज निर्माण के लिए एनएचएआई पहले ही प्रस्ताव भेज चुकी है। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, फुटब्रिज बनने से स्कूली बच्चों के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों और अन्य पैदल राहगीरों को भी हाईवे पार करने के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो सकेगा।

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