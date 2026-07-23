Shamli News: सदाशिव मंदिर के भवन और सौंदर्यीकरण कार्य का हुआ शुभारंभ
Shamli News: शामली के रेलपार क्षेत्र में प्राचीन सदाशिव मंदिर के भवन निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग द्वारा इस कार्य का नींव पूजन पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल और डॉ. हरिओम पाठक ने किया। इस अवसर पर धार्मिक पूजा और मुख्य कारीगर का सम्मान भी किया गया। इससे क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटन को लाभ होगा।
Shamli News: शामली। शहर के रेलपार स्थित प्राचीन सदाशिव मंदिर के भवन निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे इस कार्य का नींव पूजन पूर्व विधायक एवं निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल और नगर पालिका शामली के मनोनीत सभासद डॉ. हरिओम पाठक ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में गणेश पूजन, नवग्रह पूजन और भगवान विश्वकर्मा पूजन के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य कारीगर को सम्मानित भी किया गया। पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल ने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष सतीश धीमान, पूर्व सभासद प्रेमेंद्र निर्वाल, राजीव महाराज सिंह, सचिन निर्वाल, अजीत निर्वाल, नेता राजन सिंह, ठेकेदार हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे।
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