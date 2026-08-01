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Shamli News: संपूर्ण समाधान दिवस में 88 शिकायतें पहुंचीं, आठ का मौके पर निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शनिवार को जनपद शामली की तीन तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने 88 शिकायतों में से कई का मौके पर निस्तारण किया। डीएम आलोक यादव और अन्य अधिकारियों ने शिकायतों के गुणवत्ता से समाधान करने के निर्देश दिए, विशेष रूप से भूमि संबंधी मामलों में।

संपूर्ण समाधान दिवस में 88 शिकायतें पहुंचीं, आठ का मौके पर निस्तारण
संपूर्ण समाधान दिवस में 88 शिकायतें पहुंचीं, आठ का मौके पर निस्तारण

Shamli News: शामली। शनिवार को जनपद की तीनों तहसीलों ऊन, शामली और कैराना में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने फरियादियों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। तीनों तहसीलों में कुल 88 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से आठ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तहसील ऊन के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम आलोक यादव ने की। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि संबंधी मामलों में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

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डीएम ने कहा कि जनसमस्याओं का समाधान शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 26 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर एसडीएम ऊन दीपिका मेहर आदि मौजूद रहे। तहसील शामली में एडीएम सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस हुआ। उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। यहां 40 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया। इस अवसर पर एसडीएम शामली सचिन राजपूत मौजूद रहे। तहसील कैराना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता सीडीओ बृजेंद्र शुक्ल ने की। कैराना तहसील में 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से दो शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीएम कैराना शिवाजी यादव, मौजूद रहे।

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