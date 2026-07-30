Shamli News: चल यार धक्का मारः कांवड़ मार्ग पर बीच रास्ते खराब हुई एसडीएम की गाड़ी

Shamli News: चल यार धक्का मारः कांवड़ मार्ग पर बीच रास्ते खराब हुई एसडीएम की गाड़ी
Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को उस समय कुछ देर के लिए अजीब स्थिति बन गई, जब कांवड़ मार्ग पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। गाड़ी बंद हो
Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को उस समय कुछ देर के लिए अजीब स्थिति बन गई, जब कांवड़ मार्ग पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। गाड़ी बंद होने के बाद मौके पर मौजूद होमगार्ड और कर्मचारियों ने धक्का लगाकर उसे सड़क से हटाने का प्रयास किया। यह नजारा देख आसपास मौजूद लोग कुछ देर के लिए रुक गए और सड़क पर हलचल का माहौल बन गया। गुरूवार को शहर के एमएसके रोड स्थित कुडाना बस स्टेंड के निकट एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अचानक एसडीएम की सरकारी गाड़ी कांवड़ मार्ग पर खराब हो गई।
इसी दौरान अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण गाडी बीच सड़क पर रुक गई। काफी प्रयास के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो गाडी में मौजूद होमगार्ड और कर्मचारियों ने गाडी को धक्का लगाकर आगे बढ़ाया और सड़क के किनारे ले जाने का प्रयास किया। हालाकि धक्का मारने के बाद एसडीएम की गाडी चालू हो गई और बाद में चालक गाडी लेकर चला गया। हालाकि इस दौरान गाडी में एसडीएम मौजूद नही थे और गाडी में सामान भरा हुआ था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।