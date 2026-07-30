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Shamli News: चल यार धक्का मारः कांवड़ मार्ग पर बीच रास्ते खराब हुई एसडीएम की गाड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को उस समय कुछ देर के लिए अजीब स्थिति बन गई, जब कांवड़ मार्ग पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। गाड़ी बंद हो

चल यार धक्का मारः कांवड़ मार्ग पर बीच रास्ते खराब हुई एसडीएम की गाड़ी
चल यार धक्का मारः कांवड़ मार्ग पर बीच रास्ते खराब हुई एसडीएम की गाड़ी

Shamli News: शामली। कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को उस समय कुछ देर के लिए अजीब स्थिति बन गई, जब कांवड़ मार्ग पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। गाड़ी बंद होने के बाद मौके पर मौजूद होमगार्ड और कर्मचारियों ने धक्का लगाकर उसे सड़क से हटाने का प्रयास किया। यह नजारा देख आसपास मौजूद लोग कुछ देर के लिए रुक गए और सड़क पर हलचल का माहौल बन गया। गुरूवार को शहर के एमएसके रोड स्थित कुडाना बस स्टेंड के निकट एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अचानक एसडीएम की सरकारी गाड़ी कांवड़ मार्ग पर खराब हो गई।

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इसी दौरान अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण गाडी बीच सड़क पर रुक गई। काफी प्रयास के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो गाडी में मौजूद होमगार्ड और कर्मचारियों ने गाडी को धक्का लगाकर आगे बढ़ाया और सड़क के किनारे ले जाने का प्रयास किया। हालाकि धक्का मारने के बाद एसडीएम की गाडी चालू हो गई और बाद में चालक गाडी लेकर चला गया। हालाकि इस दौरान गाडी में एसडीएम मौजूद नही थे और गाडी में सामान भरा हुआ था।

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