Shamli News: बाइक-स्कूटी भिड़ंत में महिला और दो बच्चों सहित पांच घायल

Shamli News: कैराना। नाहिद कॉलोनी के पास बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में एक महिला और दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए। एंबुलेंस ने घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक आठ वर्षीय बच्चे और दो युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे गांव नंगलाराई निवासी 28 वर्षीय इकरार अपनी बहन गुलिस्ता (35) और उसके बेटे समद (8) को बाइक द्वारा ससुराल गंगोह के गांव शाहपुर में छोड़ने जा रहा था। तभी नाहिद कॉलोनी के पास विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी की बाइक में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार इकरार और उसकी बहन गुलिस्ता तथा भांजा समद के अलावा स्कूटी सवार गांव जहानपुरा निवासी दिव्यांग सरवर (32) व उसका भांजा जैद (9) निवासी बढई माजरा थाना गंगोह घायल हो गए।