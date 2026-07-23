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Shamli News: सफाई कर्मचारी को निलंबित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना के जिला पंचायत राज अधिकारी ने कांवड़ ड्यूटी में लापरवाही और अनुपस्थिति के कारण सफाई कर्मचारी सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं, राजस्थान पुलिस ने गोकशी के आरोपी की तलाश में दबिश दी, लेकिन आरोपी नहीं मिला। दोनों मामले क्षेत्र में चर्चित रहे हैं।

Shamli News: सफाई कर्मचारी को निलंबित किया

Shamli News: कैराना। कांवड़ ड्यूटी में लापरवाही बरतने और गैर हाजिर रहने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सफाई कर्मचारी को निलंबित कर दिया। गुरुवार को जिला पंचायत राज अधिकारी संदीप अग्रवाल ने आदेश जारी किए जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत मन्ना माजरा में कार्यरत सफाई कर्मचारी सुधीर कुमार पिछले दो माह से अनुपस्थित चल रहा है। कावड़ यात्रा के महत्वपूर्ण कार्य में भी सफाई कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया। उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर सफाई कर्मचारी सुधीर कुमार को निलंबित कर दिया।गोकशी के आरोपी की तलाश में राजस्थान पुलिस की दबिशकैराना। गोकशी के आरोपी की तलाश में राजस्थान के थाना कलंदरी सिरोही की पुलिस ने दबिश दी।

आरोपी के नहीं मिलने पर राजस्थान पुलिस वापस लौट गई। गुरुवार को राजस्थान के थाना कलंदरी सिरोही के एसआई दिनेश कुमार ने अपनी टीम के साथ कोतवाली पहुंचकर आमद दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस ने बताया कि कैराना निवासी उनके थाना क्षेत्र में गोकशी के मामले में वांछित है। बाद में राजस्थान पुलिस ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर नगर के मोहल्ला छड़ियान में आरोपी की तलाश में दबिश दी। आरोपी के नहीं मिलने पर राजस्थान पुलिस वापस लौट गई।

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