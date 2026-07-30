Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: कांधला के सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों का सम्मान करते हुए पुष्प अर्पित किए और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। प्रबंधक ने गुरु की महत्ता पर बात की और सभी शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी।

Shamli News: सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

Shamli News: कांधला। कस्बे के सेंट द्रोण पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए पुष्प अर्पित किए, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु के महत्व को रेखांकित किया। विद्यालय में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पुष्प भेंट किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यार्थियों के स्नेह और सम्मान को देखकर शिक्षक भावुक हो उठे तथा उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता की कामना की।विद्यालय

ये भी पढ़ें:Munger News: गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में ज्ञान का प्रकाश: संजय कुमार सिंह

के प्रबंधक इंजीनियर अमन शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक होता है जो शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे जीवन में सही दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन, संस्कार और गुरुजनों के प्रति सम्मान बनाए रखने का आह्वान किया।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने गुरु पूर्णिमा पर आधारित कविताएं, भाषण और गुरु वंदना प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय परिसर गुरु महिमा से जुड़े श्लोकों और जयघोषों से गूंज उठा। अंत में विद्यालय प्रशासन ने सभी शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और शिक्षा के प्रति योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन का वातावरण श्रद्धा, सम्मान और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से ओतप्रोत रहा।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने लिया गुरुजनों का आशीर्वाद
ये भी पढ़ें:Bareily News: एसडीआरडी स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।