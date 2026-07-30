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Shamli News: पतंजलि योग कक्षा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में बाबा दयालदास मंदिर स्थित पतंजलि योग कक्षा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हवन-यज्ञ से हुई, जिसमें समाज और विश्व कल्याण की कामना की गई। योग शिक्षक सतीश तयाल को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर चर्चा की।

Shamli News: पतंजलि योग कक्षा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

Shamli News: शामली। बाबा दयालदास मंदिर स्थित पतंजलि योग कक्षा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन-यज्ञ से हुआ, जिसमें योग साधकों एवं श्रद्धालुओं ने आहुति देकर राष्ट्र, समाज और विश्व कल्याण की मंगलकामना की। हवन के उपरांत आयोजित सम्मान समारोह में योग शिक्षक सतीश तयाल का पुष्पमाला एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही जीवन को सही दिशा देने वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले और संस्कारों के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं।

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कार्यक्रम में रोबिन गर्ग, विनोद, डॉ. गौरव, विजय, राजवीर, इंद्रपाल प्रधान, सतपाल, जोगेंद्र प्रधान, सतवीर, कवर पाल, अनिल, रामचरण, सुरेश, पंकज, के.पी. सिंह, प्रताप सहित अनेक गणमान्य नागरिक, योग साधक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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