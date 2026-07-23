Shamli News: सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में मनाई गई तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती
Shamli News: शामली के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को स्वतंत्रता सेनानियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और आचार्य अश्वनी कुमार शर्मा ने उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। छात्राओं ने देशभक्ति प्रस्तुतियों के माध्यम से महापुरुषों के आदर्शों का सम्मान किया।
Shamli News: शामली। शहर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती देशभक्तिपूर्ण वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विद्यालय के आचार्य अश्वनी कुमार शर्मा ने दोनों महान विभूतियों के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का बलिदान और लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है।
उन्होंने छात्राओं से महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर छात्राओं ने भी देशभक्ति की प्रस्तुतियां दीं। छात्रा आस्था और वेदांशी ने प्रेरणादायक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सराहना की। वहीं छात्राओं सुहानी और दीक्षा ने बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष एवं विचारों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए छात्राओं को देश के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया।
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