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Shamli News: रविदास मंदिर में एमएलसी मोहित बेनीवाल ने 65 दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर भाजपा द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप जलाकर समाज में समरसता का संकल्प लिया। उन्होंने गुरु रविदास जी के संदेशों को याद करते हुए सरकार की विकास योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

रविदास मंदिर में एमएलसी मोहित बेनीवाल ने 65 दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव
रविदास मंदिर में एमएलसी मोहित बेनीवाल ने 65 दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव

Shamli News: शामली। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत शहर के टंकी रोड स्थित रविदास मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर संत गुरु रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और 65 दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों ने भी दीप जलाकर संत रविदास महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की तथा सामाजिक समरसता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया।

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सरकार की कल्याण योजनाएं

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ये भी पढ़ें:संत रविदास का समरसता का संदेश आज भी प्रेरणास्रोत: रामपाल सिंह

सामान्य प्रश्न

संत रविदास महाराज की जयंती कब मनाई जा रही है?
संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती मनाई जा रही है।
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