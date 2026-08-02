Shamli News: चातुर्मास में मनाया गया बाल दिवस, बच्चों को संस्कारवान बनाने पर दिया जोर

Shamli News: शामली। श्री श्वेतांबर जैन स्थानकवासी मील रोड शामली में आयोजित चातुर्मास कार्यक्रम के दौरान बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संघ संचालक नरेश मुनि महाराज ने प्रवचन करते हुए बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश और समाज का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देना आवश्यक है। ज्ञान अमृत वर्षा करते हुए नरेश मुनि महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों में संस्कारों की कमी दिखाई दे रही है। परिवार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को सही दिशा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जहां बच्चे होते हैं, वहीं परिवार में खुशहाली और संपन्नता होती है।

बच्चे ही देश की वास्तविक शक्ति हैं।उन्होंने कहा कि बच्चों के तीन प्रमुख भगवान होते हैं। सबसे पहले माता-पिता, जिनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। संस्कार मिलने पर बच्चा दूसरों का सम्मान करता है और सही मार्ग पर चलता है। यदि संस्कारों का अभाव रहता है तो बच्चा गलत दिशा में जा सकता है। उन्होंने शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी शिक्षा मिलने से बच्चे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को धर्म और आध्यात्म से जोड़ने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि उन्हें मंदिरों में ले जाकर भगवान एवं धार्मिक मूल्यों की जानकारी देनी चाहिए। मौके पर अंकित जैन, राजकुमार जैन, अमनेश जैन, सतीश चंद्र जैन, नानक चंद जैन, अभिषेक जैन, नितिन जैन, जय कुमार जैन, अशोक जैन, मुकुल जैन, विपुल जैन, राजीव जैन एग्रो, अमोल जैन, चंचल जैन आदि मौजूद रहे।