Shamli News: मनरेगा में दर्जनो लोगों की रिकवरी, डाटा अपलोड न होने पर सीडीओ सख्त

Shamli News: कांधला। सीडीओ ने मनरेगा से जुड़े मामलों को लेकर खंड विकास अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी लंबित एक्शन टेकन रिपोर्ट को एक सप्ताह में भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में रिकवरी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है।

Shamli News: कांधला। सीडीओ ने मनरेगा से जुड़े वर्षों से लंबित मामलों को लेकर खंड विकास अधिकारी कांधला को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों का पालन सीडीओ ने वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक के सभी लंबित एक्शन टेकन रिपोर्ट को एक सप्ताह के भीतर भारत सरकार के मनरेगा पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में दोषियों से रिकवरी सुनिश्चित करते हुए विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी बृजेन्द्र शुक्ल ने जारी निर्देशों में कहा है कि मनरेगा योजनाओं से संबंधित वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक के सभी लंबित एटीआर का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने बीडीओ कांधला को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों की कार्रवाई पूर्ण कर भारत सरकार के मनरेगा पोर्टल पर एटीआर अपलोड कराई जाए।

वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई सीडीओ ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में वित्तीय अनियमितताएं या सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है, उनमें संबंधित दोषियों से नियमानुसार रिकवरी कराई जाए। यदि किसी प्रकरण में विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है तो उसे भी तत्काल प्रारंभ करते हुए उसकी विस्तृत आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शासन स्तर पर लंबित मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है। ऐसे में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण एटीआर लंबित पाए गए या समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही सीडीओ ने कहा कि मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन को अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सके और विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सीडीओ के आदेश को लेकर खंड विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खंड विकास अधिकारी सविता ने ग्राम पंचायत को पत्र जारी करते हुए मामले को गंभीरता से लेकर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए है। रिकवरी के मामले में दर्जनों लोग की लिस्ट सूचीबद्ध की गई है।