Shamli News: सीएम कैशलेस योजना में आधे से अधिक गुरूजी अछूते, 4646 में से सिर्फ 2074 ने किया आवेदन
Shamli News: शामली में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू हुए एक माह हो चुका है, लेकिन 4646 पात्र लाभार्थियों में से केवल 2074 ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का लक्ष्य सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ना है। इसके बावजूद आवेदन की रफ्तार धीमी है।
Shamli News: शामली। जिले में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू हुए करीब एक माह बीत चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग के आधे से अधिक शिक्षक और कर्मचारी अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ सके हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 4646 पात्र लाभार्थियों में से अब तक केवल 2074 लोगों ने ही आवेदन किया है, जबकि 2572 पात्र कर्मचारी एवं अन्य लाभार्थी अभी भी आवेदन से वंचित हैं। जिले के 596 परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक,अनुदेशक, शिक्षा मित्र, और रसोइयों के अलावा अन्या फोथ्र क्लास कर्मियों व उनके परिवार के लिए यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू किया गया है। जिसमें जिले के करीब 2200 शिक्षक, 71 अनुदेशक, 662 शिक्षा मित्र, 115 अन्य कर्मचारी तथा 1598 रसोइयों को पांच लाख ताक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इसके बावजूद आवेदन की रफ्तार धीमी बनी हुई है। खास बात यह है कि अधिकतर कर्मचारी अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, जबकि उन्हें लगातार जागरूक किया जा रहा है।
सीएम कैशलेस चिकित्सा योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना 8 जुलाई 2026 से लागू की गई है, ताकि सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य पात्र वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन पात्र कर्मचारियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकें।
आवेदन की धीमी रफ्तार
कोट योजना से जूडे सभी विभागीय क्रमचारियों को सूचित किए जाने के बाद भी शिक्षक व अन्य कर्मी इसमें अधिक रूची लेते नही दिख रहें है। वही अभी तक 4646 के सापेक्ष 2074 विभागीय कर्मियों ने आवेदन किए थे जिनका विभाग द्वारा सत्यापन किया जा चुका है।
संतोष कुमार - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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