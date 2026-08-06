Shamli News: सीएम कैशलेस योजना में आधे से अधिक गुरूजी अछूते, 4646 में से सिर्फ 2074 ने किया आवेदन

Shamli News: शामली। जिले में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू हुए करीब एक माह बीत चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग के आधे से अधिक शिक्षक और कर्मचारी अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ सके हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार करीब 4646 पात्र लाभार्थियों में से अब तक केवल 2074 लोगों ने ही आवेदन किया है, जबकि 2572 पात्र कर्मचारी एवं अन्य लाभार्थी अभी भी आवेदन से वंचित हैं। जिले के 596 परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक,अनुदेशक, शिक्षा मित्र, और रसोइयों के अलावा अन्या फोथ्र क्लास कर्मियों व उनके परिवार के लिए यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना को शुरू किया गया है। जिसमें जिले के करीब 2200 शिक्षक, 71 अनुदेशक, 662 शिक्षा मित्र, 115 अन्य कर्मचारी तथा 1598 रसोइयों को पांच लाख ताक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। इसके बावजूद आवेदन की रफ्तार धीमी बनी हुई है। खास बात यह है कि अधिकतर कर्मचारी अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, जबकि उन्हें लगातार जागरूक किया जा रहा है।