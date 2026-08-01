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Shamli News: बंद पड़े मकानों में चोरी , तहरीर दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: बाबरी क्षेत्र के गांव फतेहपुर में पिता और पुत्र के मकानों में चोरी की घटना हुई है। सुंदर ने पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर सोने-चाँदी के आभूषण चुराए। दोनों परिवार एक सप्ताह पूर्व बाहर गए थे। बाबरी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

Shamli News: बंद पड़े मकानों में चोरी , तहरीर दी

Shamli News: बाबरी। क्षेत्र के गांव फतेहपुर में करीब दो सप्ताह सें बंद पड़े पिता व पुत्र के मकानों में चोरी क़ी घटना क़ी जानकारी मिली हैं, जिसकी सूचना पीड़ित सुंदर द्वारा पुलिस पुलिस क़ो दी गई हैं। जिसमे मामला संदिग्ध प्रतीत होने क़ी बात कही गई हैं। बाबरी क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी सुंदर ने बताया कि उसका व उसके पिता सोमपाल के मकान पास पास ही हैं, दोनों मकानों के अज्ञात चोरो द्वारा ताले तोड़कर घर के अंदर सें ज़ेवर व कीमती सामान चोरी कर लिया गया हैं。

घटना की जानकारी

जानकारी के अनुसार सुंदर अपने गांव फतेहपुर में रहकर किसानों के पास मजदूरी करता हैं। उसके दोनों पुत्र अंकुश व शिवा प्राइवेट कंपनी में करनाल हरियाणा में नौकरी करते हैं। उनके बराबर के घर में उनके पिताजी सोमपाल अपने दूसरे बेटे यशवीर के बच्चों के साथ रहते हैं।करीब एक सप्ताह पूर्व सुंदर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अपने पुत्र के पास गए थे, तथा सोमपाल भीं अपने दूसरे पुत्र के पास हिमाचल गए हुए थे।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित सुंदर द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि वह शुक्रवार क़ो माननीय न्यायलय कैराना में अपने मुकदमे क़ी पैरवी हेतु तारीख पर आये थे, वह शाम क़ो अपने घर फतेहपुर में आये तों उन्हें अपने व अपने पिता के मकानों के ताले टूटे हुए मिले, तथा कमरों में रखा सामान भीं बिखरा पड़ा पाया, सुंदर द्वारा बाबरी पुलिस क़ो तहरीर देकर सूचना दी गई,जिसमे बताया गया कि घर में रखे सोने के कुंडल, एक जोड़ी चांदी क़ी पाजेब व एक चांदी क़ी चेन, अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया हैं, बाबरी पुलिस द्वारा मौक़े पर पहुंचकर जाँच क़ी गई हैं। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह सें बात करने पर बताया गया क़ी गत सप्ताह वादी का पुत्र गांव में सिलेंडर आदि लेने आया था,तब कोई शिकायत नहीं थीं, पीड़ित के पुत्र क़ो थाना बाबरी बुलाया गया हैं जो नहीं पहुंचा हैं जिससे यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता हैं।इसकी जाँच क़ी जा रही हैं, जल्द ही मामले क़ी सही जाँच कर कार्यवाही क़ी जाएगी。

प्रश्न और उत्तर

चोरी की घटना कहाँ हुई?
चोरी की घटना बाबरी क्षेत्र के गांव फतेहपुर में हुई।
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