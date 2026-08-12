Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: खेत से घर लौट रहे दो भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला, गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: र्रवाई की मांग की थानाभवन। संवाददाता थाना भवन क्षेत्र के ग्राम नौजल नौजली में खेत से मोटरसाइकिल पर सवार हो

Shamli News: खेत से घर लौट रहे दो भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला, गंभीर घायल

Shamli News: थाना भवन क्षेत्र के ग्राम नौजल नौजली में खेत से मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे दो भाइयों पर कथित रूप से कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाइयों के सिर में गंभीर चोटें आने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 30 जुलाई की रात करीब नौ बजे विजय प्रताप पुत्र साधु सिंह निवासी ग्राम नौजल नौजली अपने भाई अभय प्रताप के साथ मोटरसाइकिल से खेत से घर लौट रहे थे। आरोप है कि महाराणा प्रताप स्कूल नौजल के पास कुछ युवकों ने दोनों भाइयों को रोक लिया।

आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों तथा धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला किया। हमले में दोनों भाइयों के सिर में गंभीर चोटें आईं। शोर सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। आरोप है कि उन्हें व्हाट्सऐप चैट के माध्यम से धमकी दी जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।