Shamli News: खेत से घर लौट रहे दो भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला, गंभीर घायल
Shamli News: र्रवाई की मांग की थानाभवन। संवाददाता थाना भवन क्षेत्र के ग्राम नौजल नौजली में खेत से मोटरसाइकिल पर सवार हो
Shamli News: थाना भवन क्षेत्र के ग्राम नौजल नौजली में खेत से मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे दो भाइयों पर कथित रूप से कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाइयों के सिर में गंभीर चोटें आने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, 30 जुलाई की रात करीब नौ बजे विजय प्रताप पुत्र साधु सिंह निवासी ग्राम नौजल नौजली अपने भाई अभय प्रताप के साथ मोटरसाइकिल से खेत से घर लौट रहे थे। आरोप है कि महाराणा प्रताप स्कूल नौजल के पास कुछ युवकों ने दोनों भाइयों को रोक लिया।
आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों तथा धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला किया। हमले में दोनों भाइयों के सिर में गंभीर चोटें आईं। शोर सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। आरोप है कि उन्हें व्हाट्सऐप चैट के माध्यम से धमकी दी जा रही है।
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