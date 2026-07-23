Shamli News: जिले के 27परिषदीय विद्यालयों में नही है बाउंड्री वॉल

Shamli News: शामली में 596 परिषदीय विद्यालयों में से 27 विद्यालय ऐसे हैं, जहां बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है। शासन ने बाउंड्री वॉल का निर्माण तेज करने का निर्णय लिया है। इससे विद्यार्थी सुरक्षित रहेंगे और विद्यालय का माहौल व्यवस्थित होगा।

Shamli News: शामली। जिले के 596 परिषदीय विद्यालयों में से 27 विद्यालय ऐसे हैं, जहां अब तक बाउंड्री वॉल नहीं है। इन विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर पर बाउंड्री वॉल निर्माण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 20 अप्रैल 2026 को आयोजित बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की समग्र समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जिन परिषदीय विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां मानक के अनुरूप बाउंड्री वॉल का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाए।

निर्माण कार्य का महत्व साथ ही बाउंड्री वॉल की समुचित ऊंचाई सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) ग्राम्य विकास के माध्यम से कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिसके चलते बेसिक शिक्षा विभाग के जिले में 27 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। जहां कांधला में सात, कैराना में पांच, ऊन में 12, शामली में एक, और थाना भवन में दो परिषदीय विद्यालयों में नही है। बाउंड्री वॉल विहीन परिषदीय विद्यालयों की ब्लॉक वार सूची ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। विभाग द्वारा निर्देश दिए गए है कि संबंधित ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी इन विद्यालयों में शीघ्र बाउंड्री वॉल निर्माण कराया जाए। जिससे कि इन स्कूलों में पढने वाले बच्चों की सुरक्षा आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से की जा सकें और बच्चों का पढाई के समय ध्यान इधर उधर न भटके।

विद्यार्थियों की सुरक्षा कहना इनका

जिले में भी 27 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, जहां बाउंड्री वॉल का अभाव है। शासन के निर्देशों के बाद इन विद्यालयों में भी जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। बाउंड्री वॉल बनने से विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़ेगी और विद्यालय परिसर अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होगा।

संतोष कुमार - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी