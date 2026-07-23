Shamli News: भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित, चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान

Shamli News: शामली। शहर के माजरा रोड स्थित देव गार्डन में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का शामली विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री प्रमेन्द्र कुमार जांगड़ा ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए आगामी चुनावों की तैयारियों में पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक तेजेन्द्र निर्वाल के नेतृत्व में हुआ, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने की। पूर्व विधायक तेजेन्द्र निर्वाल ने कहा कि चुनाव में जीत की नींव बूथ स्तर पर मजबूत संगठन से ही पड़ती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा आमजन के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया।