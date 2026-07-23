Shamli News: भाजपा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित, चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान
Shamli News: शामली के देव गार्डन में भाजपा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि प्रमेन्द्र कुमार जांगड़ा ने बूथ अध्यक्षों को चुनावों की तैयारी में सक्रिय रहने का आह्वान किया। पूर्व विधायक तेजेन्द्र निर्वाल ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं को आम जनता के बीच सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया।
Shamli News: शामली। शहर के माजरा रोड स्थित देव गार्डन में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का शामली विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री प्रमेन्द्र कुमार जांगड़ा ने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए आगामी चुनावों की तैयारियों में पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक तेजेन्द्र निर्वाल के नेतृत्व में हुआ, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने की। पूर्व विधायक तेजेन्द्र निर्वाल ने कहा कि चुनाव में जीत की नींव बूथ स्तर पर मजबूत संगठन से ही पड़ती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा आमजन के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया।
मुख्य अतिथि प्रमेन्द्र कुमार जांगड़ा ने कहा कि बूथ अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखने और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक घर तक पहुंचाने का आग्रह किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्षों से संगठनात्मक गतिविधियों और बूथ स्तर की तैयारियों को लेकर सवाल-जवाब भी किए। कार्यक्रम में ऊन ब्लॉक प्रमुख रामपाल, पवन तरार, अरविंद संगल, पुनीत द्विवेदी, रूबी चौधरी, प्रतिभा उर्फ सिमरन, सतीश धीमान, सुधीर पवार, प्रमोद मलिक, नीरज मलिक, मनोज शर्मा, संदीप नामदेव, पंकज कश्यप आदि मौजूद रहे।
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