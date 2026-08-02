Shamli News: कांवड़ियों की सेवा में थाना बाबरी पुलिस, थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने वितरित किए केले पानी की बोतल
Shamli News: शिवभक्त कांवड़ियों के प्रति सेवा भाव दिखाते हुए थाना बाबरी पुलिस ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें केले और पानी की बोतलें वितरित की। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने यात्रा की सकुशलता की कामना की और श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
Shamli News: बाबरी। श्रावण मास की पावन कांवड़ यात्रा के दौरान थाना बाबरी पुलिस ने सेवा भाव का परिचय देते हुए शिवभक्त कांवड़ियों को केले वितरित किए। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने स्वयं कांवड़ियों को पानी की बोतल और फल वितरित कर उनका स्वागत किया और उनकी सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस अवसर पर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही शिवभक्तों की सेवा करना भी पुलिस का मानवीय दायित्व है। उन्होंने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने तथा प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की।केले
वितरण के दौरान थाना बाबरी पुलिस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे और उन्होंने कांवड़ियों की सेवा में सहयोग किया। शिवभक्तों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। कांवड़ यात्रा के दौरान थाना बाबरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही तथा पुलिस लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में जुटी रही।
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