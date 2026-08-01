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Shamli News: मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढे बने राहगीरों के लिए मुसीबत, ग्राम पंचायत बेखबर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: गांव हसनपुर लुहारी में मुख्य सड़क की खराब हालत से राहगीरों और ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक साल से सड़क पर गहरे गड्ढे हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी हो रही है। ग्रामीण प्रशासन से सड़क के निर्माण और मरम्मत की जल्दी मांग कर रहे हैं।

Shamli News: मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढे बने राहगीरों के लिए मुसीबत, ग्राम पंचायत बेखबर

Shamli News: हसनपुर लुहारी। गांव हसनपुर लुहारी मे बस स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार तक जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाली से राहगीरों और ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। पिछले एक साल से अधिक समय से सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन इस विकट समस्या से पूरी तरह अनजान और बेपरवाह बना हुआ है। हसनपुर लुहारी मुख्य मार्ग पर बने इन बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बैंक जाने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है। इसी मार्ग से होकर प्रतिदिन सैकड़ों बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य बैंकों से पेंशन व अपनी जमा राशि निकालने आते हैं।

गड्ढों के कारण अक्सर राहगीर संतुलन खोकर गिर जाते हैं और चोटिल हो रहे हैं। वाहन चालकों के लिए भी इस मार्ग से गुजरना जोखिम भरा साबित हो रहा है।स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे इस जर्जर सड़क के निर्माण और मरम्मत को लेकर कई बार ग्राम पंचायत और जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। शिकायत के बावजूद पिछले एक साल से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। सड़क की मरम्मत न होने से ग्रामीणों और व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से जल्द से जल्द मुख्य सड़क का निर्माण व गड्ढों को भरवाने की माँग की है। ताकि भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके।

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