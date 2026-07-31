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Shamli News: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों ने दिया जागरूकता का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शहर के सेंट आरसी स्कूल में विकसित भारत अभियान-2026 के अंतर्गत जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में छात्रों ने नशा मुक्त जीवन के महत्व को प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि सुरेश राणा ने युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए।

Shamli News: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों ने दिया जागरूकता का संदेश

Shamli News: शहर के सेंट आरसी स्कूल में विकसित भारत अभियान-2026 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त जीवन के महत्व को अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप तथा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अरविंद संगल ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिताओं के दौरान विद्यार्थियों ने नृत्य, मौलिक कविता, रचना, रैंप वॉक, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला एवं लघु फिल्मों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

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प्रतिभागियों ने बताया कि मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है तथा युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मुख्य अतिथि सुरेश राणा ने कहा कि आज के समय में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। कुछ युवा धूम्रपान और अन्य नशों को आधुनिकता और शान समझने लगे हैं, जबकि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। यदि युवा नशे की गिरफ्त में आएंगे तो राष्ट्र का विकास प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। प्रतियोगिताओं मे तैय्यबा जैदी ने वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम, जहांवी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रांशु गर्ग ने गायन एवं कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दृष्टि को कविता प्रतियोगिता में तृतीय स्थान मिला। चित्रकला प्रतियोगिता में अक्षिता ने प्रथम तथा आश्वी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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