Shamli News: युवक ने धारदार हथियार से हमले का लगाया आरोप
Shamli News: कैराना के मोहल्ला खैलकलां निवासी युवक ने कई लोगों के खिलाफ धारदार हथियारों से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। युवक ने बताया कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की मदद करते समय उसे और उसके भाई को भी हमला किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Shamli News: कैराना। एक युवक ने कई लोगों के खिलाफ धारदार हथियारों से हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला खैलकलां निवासी गुलजार ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि बुधवार सुबह करीब साढे 11 बजे वह ईदगाह के पास मौजूद था। इसी दौरान एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति वहां पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा। आरोप है कि पास में मौजूद कुछ लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब उसने उन्हें रोकते हुए कहा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे न मारें, तो आरोपी उसके साथ भी अभद्रता और मारपीट करने लगे।
कुछ देर बाद आरोपियो ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया और सभी ने एकजुट होकर उसके तथा उसके भाई व अन्य लोगों के साथ लाठी, डंडों, हॉकी और धारदार हथियारों से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए लोगों से भी हाथापाई किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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