Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: सफाई कर रहे सफाईकर्मी के साथ आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: शामली में, वर्मा मार्किट के बाहर सफाई कर रहे कर्मचारी पर आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में सफाईकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफाईकर्मियों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया और गिरफ्तारी न होने तक सफाई व्यवथा ठप्प करने की चेतावनी दी।

Shamli News: सफाई कर रहे सफाईकर्मी के साथ आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट

Shamli News: शामली। बुधवार को शहर के वर्मा मार्किट के बाहर सफाई कर रहे कर्मचारी पर आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में सफाईकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको शामली सीएचसी से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफाईकर्मी के साथ हुई मारपीट की सूचना पाकर दर्जनों सफाईकर्मी कोतवाली पहुंचे और हंगामा करते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उन्होने गिरफ्तारी न होने तक सफाई व्यावस्था ठप्प करने की चेतावनी दी है। बुधवार को नगर पालिका के आउट सोर्सिंग कर्मचारी राजकुमार वाल्मीकि शहर के वर्मा मार्किट के बाहर सामने वाली साईड में सफाई का कार्य कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:Faridabad News: सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज का विरोध

बताया जाता है कि इसी दौरान वहां मकान में मौजूद करीब आधा दर्जन लोग मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मी द्वारा की जा रही साफ सफाई का विरोध करते हुए जाने को कहा। जिस पर सफाईकर्मी ने कारण पूछा तो आरोप है कि उक्त लोगों ने सफाई कर्मी पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और सिर में गंभीर चोट लगने से सफाईकर्मी लहु लुहान हो गया। हादसे के बाद घायल सफाईकर्मी राजकुमार को शामली सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सफाईकर्मी के साथ हुई मारपीट की सूचना पाकर सफाईकर्मी यूनियन के दर्जनों पदाधिकारी व सफाई कर्मचारी कोतवाली पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होने पुलिस को तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तारी नही होती पूरे शहर की साफ सफाई व्यावस्था ठप्प रहेगी।

ये भी पढ़ें:Nainital News: पर्यावरण मित्र ने ठेकेदार पर लगाया मजदूरी न देने का आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।